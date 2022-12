Família desenterra idosa 10 anos após a morte para ‘trocar de roupa’; veja

Um vídeo que está circulando na web esta semana chamou a atenção pelo conteúdo um tanto bizarro. As imagens mostram a exumação do cadáver de uma idosa morta há 10 anos para o enterro de um novo familiar. Ao desenterrarem a matriarca, os parentes se surpreenderam com as condições em que se encontrava o corpo, tão perfeitamente preservado. Não se sabe se por conta de algum ritual póprio daquela região, situada na República Dominicana, a família ainda aproveita para trocam a roupa do cadáver. Tudo isso em frente ao cemitério. Confira.

VEJA MAIS

O vídeo mostra quando os familiares de Margarita Rosario, enterrada no Cemitério La Colonia, em Jarabacoa, retiram o cadáver da idosa do túmulo. O que causou alvoroço foi o fato dela ainda estar com a cabeça cheia de cabelo, um pouco de pele e ossos suficientes para poder ficar de pé com pouco apoio.

No registro, um homem aparece segurando o cadáver enquanto uma mulher a veste com uma camisola branca. Um pequeno grupo se reuniu para acompanhar o ritual e aproveitou para filmar o momento. Os moradores locais também ficaram surpresos com o estaado de conservação do corpo de Margarita.

Após o vídeo cair nas redes sociais, várias pessoas comentaram o caso. “Ela era uma boa pessoa em vida, por isso ela ainda está preservada”, disse um morador de Jarabacoa. “Pele intacta é incrível. Como se os anos não tivessem passado”, opinou um segundo. No entanto, algumas pessoas reprovararam o fato da família ter ‘perturbado’ o descanso da idosa: “Agora deixa a pobre avó descansar”, disse outro.

Confira:

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Matos)