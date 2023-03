Filho é preso depois de manter corpo da mãe mumificado por 13 anos no sofá

Um homem foi preso depois que um familiar descobriu que ele desenterrou o corpo da mãe, a transformou em múmia e manteve o corpo dela no sofá de sua casa em frente à televisão por 13 anos.

Marian L. foi descoberto pelo cunhado dele quando foi até a casa onde o suspeito morava e o encontrou vagando de um lado para o outro e decidiu chamar os paramédicos. O estranho caso aconteceu na cidade de Radlin, na Polônia.

Ao entrarem na casa, os profissionais da saúde encontraram um cadáver mumificado sobre o sofá em uma pilha de jornais de 2009. "De acordo com o conteúdo do DNA, o cadáver mumificado é de uma mulher, Jadwiga L., que morreu em janeiro de 2010 e, portanto, da mãe de Marian L.", disse Joanna Smorczewska, do Gabinete do Procurador Distrital.

A suspeita é que Marian tenha desenterrado a mãe logo após o enterro e transportado o corpo utilizando uma bicicleta. "É provável que o corpo estivesse na casa desde 2010", relatou a oficial.

Para manter o corpo da mãe em perfeito estado, Marian utilizou produtos químicos. "O cheiro de naftalina era perceptível", falou o promotor responsável pelo caso, Marcin Felsztyński.

A descoberta do crime aconteceu em fevereiro de 2023, mas a notícia veio à tona somente agora, depois que Marian foi oficialmente acusado por profanação de cadáver. O corpo da mãe será enterrado novamente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).