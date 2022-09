Mulher é perfurada por barra de aço ao tentar fugir de gangue de macacos

Uma jovem de 20 anos teve a barriga perfurada por uma barra de aço ao tentar fugir de uma gangue de macacos em Azamgarth, na Índia. Identificada como Khatija, a mulher foi surpreendida pelos animais quando estava em uma área de telhados.

VEJA MAIS

De acordo com informações do jornal The Mirror divulgadas pelo Metrópoles, a jovem lutou contra a gangue e, ao tentar fugir, foi perseguida por um único macaco. Na fuga, ela acabou despencando de uma altura de 6 metros e caiu em cima de uma barra de aço.

Sem se locomover ou conseguir pedir socorro, Khatija foi encontrada uma hora depois pelos seus familiares. A jovem passou por uma cirurgia e está "fora de perigo".

(Estagiária Paula Figueireod, sob supervisão)