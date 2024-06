Mulher é infectada por 'bactéria comedora de carne' após cortar tornozelo em jardim

Uma mulher de 58 anos foi infectada por uma bactéria conhecida como "comedora de carne", após, sem querer, fazer um pequeno corte no tornozelo enquanto caminhava no jardim de sua casa, na Inglaterra.

A britânica Louise Fawcett contou a um jornal local que se machucou com pedaços de telhas que estavam em seu jardim, em abril deste ano. Nos dias seguintes, seu pé inchou e abriu uma pequena ferida.

Em uma primeira consulta, ela recebeu o diagnóstico de que se tratava de celulite, uma pequena inflamação na pele causada por bactéria. No entanto, após perceber que podia ser algo mais, como uma possível infecção generalizada, Louise retornou ao hospital para fazer exames de sangue.

Foi uma enfermeira que percebeu a semelhança com um quadro a qual tinha estudado na semana anterior. Após exames e biópsia, foram confirmadas as suspeitas da profissional de que, ao cortar o pé, Louise contraiu a fasciíte necrosante, bactéria potencialmente mortal advinda de infecções.

Louise passou por seis cirurgias e um enxerto de pele. Os médicos teriam dito aos seus familiares que ela teria apenas 20% de chance de sobreviver. Após retirada de tecido infectado, ela precisou ficar três dias na UTI, e perdeu a memória do período. A mulher recebeu alta em 16 de maio e foi informada na semana passada que seu enxerto foi bem-sucedido.

O que é a fasciíte necrosante?

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, a fasciíte necrosante é uma infecção bacteriana grave e rara que destrói os tecidos abaixo da pele. Ela pode ser causada por diferentes bactérias, como as do gênero Streptococus, e é mais comum em pessoas com sistema imune debilitado.

Estima-se que nos Estados Unidos haja entre 500 e 1,5 mil casos anuais, e os níveis de mortalidade chega a 76%. Um diagnóstico precoce ajuda a impedir a morte.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)