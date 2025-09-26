Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mulher é condenada a oito anos de prisão por agredir mais de 20 bebês em creches em Londres

Estadão Conteúdo

Roksana Lecka, uma funcionária de creche de 22 anos, foi condenada a oito anos de prisão por agredir 21 bebês. As informações são dos veículos britânicos The Guardian e BBC. Roksana admitiu sete acusações de crueldade contra menores de 16 anos e foi condenada após um julgamento por outras 14 acusações, por suas ações em duas creches. Ela foi considerada inocente de três acusações de crueldade infantil.

Os crimes de Roksana foram descobertos em junho do ano passado, após ela ter sido mandada para casa por beliscar várias crianças na creche Montessori Riverside, em Twickenham, Londres. Detetives da Polícia Metropolitana analisaram as imagens das câmeras de segurança da creche, que a mostraram beliscando e arranhando crianças, todas com idades entre 18 meses e dois anos, por baixo das roupas, nos braços, pernas e barrigas, às vezes dezenas de vezes por dia.

Ela também foi vista empurrando bebês de cabeça para baixo sobre berços e cobrindo a boca de uma criança pequena quando ela começou a chorar. Em certa ocasião, ela teria chutado o rosto de um menino várias vezes e pisado em seu ombro.

Roksana trabalhou na creche Riverside entre janeiro e junho de 2024 e foi suspensa em 28 de junho daquele ano. Segundo a Polícia Metropolitana, ela teria agredido crianças entre outubro de 2023 e junho de 2024 - quase todas as acusações estavam relacionadas à Riverside, que já foi fechada, e uma estava relacionada à Little Munchkins, em Hounslow.

"Você cometeu vários atos de violência gratuita", disse a juíza Sarah Plaschkes a Roksana. "Muitas vezes, a criança estava tranquila e feliz, cuidando da própria vida, antes de você infligir dor deliberadamente. Sua conduta criminosa pode ser devidamente caracterizada como sádica", afirmou.

Durante o julgamento, Roksana negou as agressões às crianças na creche Riverside, mas ela mudou várias declarações pouco antes do início do julgamento, após ter visto as imagens das câmeras de segurança.

Roksana disse à polícia que fumava maconha antes de seus turnos e, em determinado momento, foi vista com um vape a um metro de distância de um bebê. Ela também chegou a afirmar que ficava mal-humorada se não pudesse fumar seu cigarro eletrônico no trabalho e que, durante a semana de sua suspensão, ela estava "priorizando demais" o seu namorado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Londres

mulher

condenada

prisão

agressão

bebês

creche
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Canadá e Reino Unido discutem Oriente Médio, segurança internacional e fortalecer comércio

26.09.25 17h18

Mulher é condenada a oito anos de prisão por agredir mais de 20 bebês em creches em Londres

26.09.25 16h48

Ciência e Amazônia

Floresta Amazônica mais alta: Estudo revela crescimento de árvores impulsionado por CO2

Pesquisa inédita publicada na Nature Plants revela que o dióxido de carbono estimulou o crescimento das árvores amazônicas; veja o papel da Amazônia na absorção de carbono e o alerta dos cientistas

26.09.25 15h26

Assata Shakur morre em Cuba aos 78 anos

26.09.25 15h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda