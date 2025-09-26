Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Assata Shakur morre em Cuba aos 78 anos

Estadão Conteúdo

Assata Shakur, militante negra que recebeu asilo político em Cuba após fugir em 1979 de uma prisão dos EUA, onde cumpria prisão perpétua após ser condenada pela morte de um policial, morreu nesta semana, aos 78 anos, informaram sua filha e o governo cubano.

Shakur, cujo nome de nascimento era Joanne Deborah Chesimard, faleceu na quinta-feira na capital Havana devido a "problemas de saúde e idade avançada", informou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba em um comunicado. A filha de Shakur, Kakuya Shakur, também confirmou a morte de sua mãe em uma postagem no Facebook.

O caso de Shakur havia muito era uma questão espinhosa nas tensas relações entre os EUA e Cuba. Autoridades americanas, incluindo o presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato, exigiram sua devolução da nação comunista por décadas.

Histórico

Segundo Shakur, e na opinião de seus apoiadores, ela estava sendo perseguida por crimes que não cometeu ou que eram justificáveis. O FBI colocou Shakur em sua lista de "terroristas mais procurados".

Membro dos Panteras Negras e do Exército de Libertação Negra, Shakur e outras duas pessoas se envolveram em um tiroteio com policiais da Polícia Estadual de Nova Jersey após uma blitz na rodovia em 2 de maio de 1973. O policial Werner Foerster foi morto e outro policial ficou ferido, enquanto um dos companheiros de Shakur também foi morto.

Shakur, que na época era procurada por vários crimes, incluindo assalto a banco, fugiu, mas acabou sendo presa. Ela afirmou em seus escritos de Cuba ao longo dos anos que não atirou em ninguém e que estava com as mãos para cima quando foi ferida durante o tiroteio.

Shakur foi considerada culpada por homicídio, assalto à mão armada e outros crimes em 1977 e condenada à prisão perpétua, mas fugiu em novembro de 1979. Membros do Exército de Libertação Negra, fingindo ser visitantes, invadiram a Penitenciária Clinton para mulheres, fizeram dois guardas reféns e confiscaram uma van da prisão para libertar Shakur. Ela desapareceu antes de finalmente reaparecer em 1984 em Cuba, onde Fidel Castro a concedeu asilo, de acordo com o FBI.

Um colega de Shakur que também foi condenado pelo assassinato de Foerster, Sundiata Acoli, recebeu liberdade condicional em 2022. Seus advogados argumentaram que o então octogenário havia sido um prisioneiro modelo por quase três décadas e aconselhava outros detentos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Assata Shakur

morte
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Bielorrússia propõe nova usina nuclear para fornecer energia à Ucrânia ocupada pela Rússia

26.09.25 15h13

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

Zelenski critica reação 'fraca' da Otan e diz que países têm medo da resposta da Rússia

26.09.25 14h27

Delegação do Brasil na ONU deixa Assembleia-Geral durante discurso de Netanyahu

26.09.25 12h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda