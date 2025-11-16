Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

Hannah Franco
fonte

Empresa aérea descobre copiloto pilotando avião sem qualificação (Foto: Reprodução / Freepik)

Um copiloto que atuava em voos comerciais pela Europa é acusado de trabalhar meses sem possuir a licença necessária. De acordo com o jornal Daily Mail, o profissional teria apresentado certificados falsificados para comprovar experiência e assumir o posto na companhia aérea lituana Avion Express.

A empresa confirmou que o funcionário foi desligado após o caso vir à tona. Antes de chegar à Avion Express, ele havia sido primeiro oficial na companhia indonésia Garuda. A Avion Express opera com contratos do tipo wet lease, nos quais fornece aeronaves e tripulação completa para outras empresas, e mantém uma frota de mais de cinquenta aviões, principalmente modelos Airbus A320 e A321.

Procurada pelo site Aero Telegraph, a Avion Express informou que descobriu recentemente inconsistências nos documentos apresentados pelo copiloto e abriu uma investigação interna.

Segundo a empresa, o funcionário tentou ainda pleitear o cargo de comandante da frota A320 usando novos certificados adulterados. Assim que as suspeitas foram comunicadas, ele pediu demissão.

Empresa reforça que segue normas da aviação

Em nota, a companhia afirmou que seus processos de seleção obedecem às normas internacionais e que a “segurança continua sendo prioridade”. A Avion Express também disse colaborar com autoridades regulatórias que acompanham o caso.

Fraudes envolvendo habilitações de voo não são inéditas. Em 2024, nos Estados Unidos, um voo de uma empresa parceira da Alaska Airlines precisou alternar a rota depois que o piloto declarou, durante o trajeto, não estar qualificado para pousar no Aeroporto de Jackson Hole — um dos mais complexos da América do Norte.

O local exige treinamento adicional por causa da altitude elevada, pista curta e ventos fortes. Em algumas situações, pilotos só podem pousar ali quando há teto e visibilidade máximos, condição conhecida como CAVU.

