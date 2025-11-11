Vídeo: avião militar se desintegra, pega fogo no ar, cai e mata 20 a bordo

Vídeos dramáticos revelam o momento em que um avião militar C-130 Hércules começa a se despedaçar no céu antes de cair na região da fronteira entre Geórgia e Azerbaijão. As imagens, que rapidamente viralizaram nesta terça-feira (11), mostram partes da fuselagem se soltando enquanto a aeronave perde sustentação; veja:

Identificado sob a matrícula 68-01609, o quadrimotor pertencia à Força Aérea da Turquia e havia decolado do Azerbaijão. Dados de plataformas de rastreamento indicam que o C-130 estava em voo estável a 24 mil pés de altitude e teve seu sinal desaparecido cerca de 30 minutos após a partida.

O Ministério da Defesa Nacional da Turquia confirmou a queda do C-130 em nota oficial. A pasta informou que a aeronave, com destino à Turquia, caiu na divisa entre Geórgia e Azerbaijão e que operações de busca e resgate foram iniciadas.

20 passageiros morrem no incidente

Todos os 20 passageiros a bordo faleceram na queda. As operações de busca e resgate já estão em andamento, coordenadas com as autoridades competentes do Azerbaijão e da Geórgia.

Investigações da queda do C-130 Hércules

Especialistas em aviação alertam que análises técnicas detalhadas podem levar dias ou até semanas. Será necessário recuperar os destroços e a caixa-preta da aeronave para esclarecer as causas do ocorrido.

As autoridades locais e equipes turcas continuam mobilizadas na região. Novos detalhes devem ser divulgados à medida que as investigações sobre a queda do C-130 Hércules avançarem.