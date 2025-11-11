Avião de carga militar da Turquia cai perto da fronteira entre Azerbaijão e Geórgia

O Ministério da Defesa da Turquia informou, nesta terça-feira, 11, a queda de um avião de carga militar turco. O incidente ocorreu perto da fronteira entre o Azerbaijão e a Geórgia.

A aeronave, um modelo C-130, havia decolado do Azerbaião. Ela estava em rota de retorno para a Turquia quando o acidente foi registrado.

Uma operação de busca e resgate foi imediatamente iniciada. As ações são coordenadas com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia.

Detalhes da Operação de Resgate

O Ministério não divulgou o número exato de tripulantes a bordo do C-130. A informação sobre o ocorrido foi fornecida pela agência Associated Press.