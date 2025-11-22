Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataques em Gaza deixam 20 mortos e Hamas cobra intervenção dos EUA após violações

Ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza também deixaram mais de 80 feridos neste sábado, 22

Estadão Conteúdo
fonte

Ataque de Israel na Faixa de Gaza (Canva)

Ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza resultaram na morte de pelo menos 20 pessoas e deixaram mais de 80 feridos neste sábado, 22, segundo informações de autoridades de saúde locais reportadas pela Reuters. Em resposta, o Hamas emitiu um comunicado exigindo a intervenção urgente dos mediadores e pressionando os Estados Unidos a garantirem o cumprimento do acordo de cessar-fogo.

Testemunhas e paramédicos relataram que as ações militares atingiram um veículo no bairro de Rimal e residências em Deir Al-Balah e no campo de refugiados de Nuseirat. O grupo palestino afirmou que as "violações sistemáticas" por parte de Israel levaram à morte de centenas de pessoas e resultaram na alteração das linhas de retirada em desacordo com os mapas previamente aprovados.

As Forças Armadas de Israel justificaram a ofensiva afirmando que um homem armado utilizou uma rota humanitária para acessar território sob controle israelense, ato classificado pelos militares como uma quebra do acordo. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu solicitou aos mediadores que insistam para que o Hamas cumpra sua parte, devolvendo reféns mortos e concluindo o desarmamento.

Um representante do Hamas negou a acusação sobre o atirador, chamando-a de "desculpa para matar". O grupo declarou rejeitar tentativas do governo Netanyahu de impor fatos consumados que contradizem o pacto e demandou que Washington cumpra seus compromissos para impedir que o curso do acordo seja minado.

O cessar-fogo, iniciado em 10 de outubro, encerrou dois anos de conflito na região. As trocas de acusações sobre o descumprimento da trégua têm sido frequentes nas últimas seis semanas, ameaçando a estabilidade do acordo que permitiu o retorno de palestinos a áreas de Gaza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guerra/Israel/Hamas/ataque
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

24.11.25 11h03

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Trump sinaliza possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

24.11.25 8h13

Diplomacia foi revigorada e esperamos que resultado traga passos certos, diz Zelensky

24.11.25 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda