Floresta Amazônica mais alta: Estudo revela crescimento de árvores impulsionado por CO2

A Amazônia está ficando mais alta, e a explicação pode estar ligada aos crescentes níveis de dióxido de carbono (CO2​) na atmosfera. Um projeto internacional pioneiro, envolvendo quase 100 pesquisadores do Brasil, América do Sul e Reino Unido, monitorou o bioma por cerca de 30 anos e descobriu que a média do tamanho das árvores amazônicas aumentou 3,2% a cada década.

O estudo inédito, publicado na revista científica Nature Plants nesta quinta-feira (25), é o primeiro a medir como o excesso de CO2 alterou diretamente a estrutura das árvores da Amazônia.

CO2 aumenta o tamanho das árvores, apontam cientistas

Cientistas de mais de 60 universidades participaram do monitoramento, revelando uma notícia positiva em meio às preocupações com as mudanças climáticas.

VEJA MAIS

"Ouvimos regularmente como as mudanças climáticas e a fragmentação estão ameaçando as florestas amazônicas. Mas, enquanto isso, as árvores em florestas intactas cresceram. Mesmo as maiores árvores continuaram a prosperar, apesar dessas ameaças," afirma a professora Beatriz Marimon, da Universidade do Mato Grosso, que coordenou parte da coleta de dados.

O levantamento detalha que tanto as árvores grandes quanto as menores foram beneficiadas pela alta do CO2 atmosférico, resultando em seu aumento de tamanho.

Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, autora principal do artigo, destaca a importância da descoberta: "Antes da COP30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima] no Brasil, no fim deste ano, esses resultados ressaltam o quão importantes as florestas tropicais são em nossos esforços contínuos para mitigar as mudanças climáticas causadas pelo homem."

O papel essencial da Amazônia na absorção de carbono

A Amazônia e suas árvores desempenham um papel crucial na absorção de CO2 atmosférico por meio da fotossíntese. Esse processo vital remove carbono do ar, convertendo-o em matéria orgânica e liberando oxigênio, atuando como um "pulmão do mundo" e um freio natural contra o aquecimento global.

Embora o aumento de CO2 na atmosfera , causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, intensifique o efeito estufa, o estudo demonstrou que, por enquanto, a resiliência da floresta amazônica faz com que o gás carbônico estimule o crescimento das árvores, e não o contrário.

A pesquisa também identificou que as árvores maiores conseguiram dominar a competição por recursos. No entanto, os cientistas alertam que a resiliência da floresta não é infinita.

"O que acontece com as grandes árvores — incluindo como elas lidam com as crescentes ameaças climáticas e conseguem dispersar suas sementes — agora é crucial. A única maneira de as gigantes se manterem saudáveis ​​é se o ecossistema da Amazônia permanecer conectado. O desmatamento é um enorme multiplicador de ameaças e as matará se permitirmos," conclui Oliver Phillips, da Universidade de Leeds, coautor do artigo.

Futuras pesquisas buscarão entender as implicações a longo prazo desse crescimento e como as mudanças climáticas podem, eventualmente, prejudicar a capacidade da Amazônia de absorver carbono.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)