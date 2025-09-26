Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Floresta Amazônica mais alta: Estudo revela crescimento de árvores impulsionado por CO2

Pesquisa inédita publicada na Nature Plants revela que o dióxido de carbono estimulou o crescimento das árvores amazônicas; veja o papel da Amazônia na absorção de carbono e o alerta dos cientistas

Riulen Ropan
fonte

A Amazônia e suas árvores desempenham um papel crucial na absorção de CO2 atmosférico por meio da fotossíntese. (Divulgação / Fernando Sette)

A Amazônia está ficando mais alta, e a explicação pode estar ligada aos crescentes níveis de dióxido de carbono (CO2​) na atmosfera. Um projeto internacional pioneiro, envolvendo quase 100 pesquisadores do Brasil, América do Sul e Reino Unido, monitorou o bioma por cerca de 30 anos e descobriu que a média do tamanho das árvores amazônicas aumentou 3,2% a cada década.

O estudo inédito, publicado na revista científica Nature Plants nesta quinta-feira (25), é o primeiro a medir como o excesso de CO2 alterou diretamente a estrutura das árvores da Amazônia.

CO2 aumenta o tamanho das árvores, apontam cientistas

Cientistas de mais de 60 universidades participaram do monitoramento, revelando uma notícia positiva em meio às preocupações com as mudanças climáticas.

VEJA MAIS

image COP Talks promove debate democrático sobre o futuro sustentável em Belém
Evento exclusivo para convidados transformou o recém-inaugurado Espaço Romulo Maiorana em um palco para a discussão democrática da sustentabilidade, bioeconomia e o legado da COP 30, que será sediada em Belém

image Crédito de carbono e a COP 30; entenda o que é esse mercado e a relação com o evento em Belém
A COP 30 será um espaço propício para o debate sobre a regulamentação do mercado de carbono e a 'tendência verde'

image ‘O legado da COP 30 é uma mudança de mentalidade’, diz reitor da UFPA durante evento em São Paulo
De acordo com Gilmar Pereira, é fundamental promover uma mudança de mentalidade que valorize a preservação ambiental

"Ouvimos regularmente como as mudanças climáticas e a fragmentação estão ameaçando as florestas amazônicas. Mas, enquanto isso, as árvores em florestas intactas cresceram. Mesmo as maiores árvores continuaram a prosperar, apesar dessas ameaças," afirma a professora Beatriz Marimon, da Universidade do Mato Grosso, que coordenou parte da coleta de dados.

O levantamento detalha que tanto as árvores grandes quanto as menores foram beneficiadas pela alta do CO2 atmosférico, resultando em seu aumento de tamanho.

Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, autora principal do artigo, destaca a importância da descoberta: "Antes da COP30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima] no Brasil, no fim deste ano, esses resultados ressaltam o quão importantes as florestas tropicais são em nossos esforços contínuos para mitigar as mudanças climáticas causadas pelo homem."

O papel essencial da Amazônia na absorção de carbono

A Amazônia e suas árvores desempenham um papel crucial na absorção de CO2 atmosférico por meio da fotossíntese. Esse processo vital remove carbono do ar, convertendo-o em matéria orgânica e liberando oxigênio, atuando como um "pulmão do mundo" e um freio natural contra o aquecimento global.

Embora o aumento de CO2 na atmosfera , causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, intensifique o efeito estufa, o estudo demonstrou que, por enquanto, a resiliência da floresta amazônica faz com que o gás carbônico estimule o crescimento das árvores, e não o contrário.

A pesquisa também identificou que as árvores maiores conseguiram dominar a competição por recursos. No entanto, os cientistas alertam que a resiliência da floresta não é infinita.

"O que acontece com as grandes árvores — incluindo como elas lidam com as crescentes ameaças climáticas e conseguem dispersar suas sementes — agora é crucial. A única maneira de as gigantes se manterem saudáveis ​​é se o ecossistema da Amazônia permanecer conectado. O desmatamento é um enorme multiplicador de ameaças e as matará se permitirmos," conclui Oliver Phillips, da Universidade de Leeds, coautor do artigo.

Futuras pesquisas buscarão entender as implicações a longo prazo desse crescimento e como as mudanças climáticas podem, eventualmente, prejudicar a capacidade da Amazônia de absorver carbono.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

árvores da Amazônia

aumento das árvores

dióxido de carbono

CO2
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Assata Shakur morre em Cuba aos 78 anos

26.09.25 15h23

Bielorrússia propõe nova usina nuclear para fornecer energia à Ucrânia ocupada pela Rússia

26.09.25 15h13

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

Zelenski critica reação 'fraca' da Otan e diz que países têm medo da resposta da Rússia

26.09.25 14h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda