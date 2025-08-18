Esposa do ator Alec Baldwin relata exaustão após 7 filhos: “Ele ainda quer mais”

A empresária Hilaria Baldwin, de 41 anos, revelou ao fãs que está exausta após ter engravidado de sete filhos do ator e produtor americano Alec Baldwin. O casal gerou os filhos ao longo dos 12 anos que estão juntos e Hilaria surpreendeu o público ao revelar que, mesmo estando cansada, ele ainda deseja ter mais crianças.

Em entrevista ao podcast misSPELLING, a empresária contou como se sente com a situação e evidenciou ainda que para Baldwin não basta apenas um filho, por isso surgiu a insistência do astro com a esposa. "Alec quer muito mais filhos, tipo, muito, muito mesmo", disse Hilaria à apresentadora Tori Spelling.

Ao todo, os dois possuem sete herdeiros, sendo: Carmen (11 anos), Rafael (9 anos), Leonardo (8 anos), Romeo (6 anos), Eduardo e Marilu (4 anos) e Ilaria (2 anos). Além dos filhos com a empresária, Alec ainda possui uma oitava filha chamada Ireland, que é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Kim Basinger.

Quem é Alec Baldwin?

Alec Baldwin, de 67 anos, é um dos atores mais famosos e bem sucedidos de Hollywood, o distrito de Los Angeles conhecido por ser um palco mundial para a arte, a moda e a música. Ao longo de sua carreira artística, o produtor já coleciona diversas premiações, como: uma indicação ao Oscar pelo filme “The Cooler - Quebrando a Banca” em 2004, três Emmys e um Globo de Ouro.

Entre os filmes mais famosos em que Alec Baldwin atuou, estão: Rock Of Ages (2012), A Origem dos Guardiões (2012), Para Sempre Alice (2014), Sob o Mesmo Céu (2015) e Missão Impossível (2015 e 2018). Além dessas atuações, o ator também já participou de dois episódios da série “Friends” e dublou as animações “Johnny Bravo”, “Os Padrinhos Mágicos” e “Bob Esponja: O Filme”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)