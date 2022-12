Mulher desliga respirador de paciente por se irritar com o barulho do equipamento

Autoridades policiais prenderam uma mulher de 72 anos que desligou propositadamente o respirador artificial de outra paciente, de 79, em um hospital de Mannheim, na Alemanha, na noite da última terça-feira (29). A suspeita declarou ter desligado o equipamento porque estaria se sentindo incomodada com o barulho emitido pelo aparelho que mantinha viva a colega de leito. Ela foi presa sob suspeita de tentativa de homicídio. O caso foi divulgado pelo jornal britânico The Guardian.

De acordo com as autoridades alemãs, a acusada teria desligado o respirador pela primeira vez no início da tarde, mas os enfermeiros detectaram o problema a tempo. Mesmo informada sobre a gravidade do ato cometido, a mulher voltou a desligá-lo novamente por volta das 20h, sem que a equipe de profissionais pudesse intervir a tempo. Por conta disso, a paciente precisou ser reanimada. Embora esteja fora de perigo, ela ainda requer cuidados intensivos. As investigações estão em andamento.