Mulher descobre traição ao ver vídeo de marido brigando por outra

Uma mulher na China descobriu a traição do marido ao ver um vídeo de uma câmera de segurança dele brigando por outra mulher. Ela foi chamada à polícia para depor sobre queixas de agressão envolvendo o marido e descobriu o caso. Nas imagens, o homem é visto abraçando outra mulher antes de entrar na briga que envolveu a amante.

O caso veio a público depois de ser mostrado em um reality show da TV chinesa que acompanha ocorrências policiais na rua West Jiefang Road, da cidade de Changsha, conhecida pela cena noturna agitada. A reação da mulher traída foi registrada pelo programa.

A atração também detalhou como tudo começou: um grupo de jovens teria cruzado caminho com o casal na frente de um elevador, perguntando se os dois "estavam descendo". De acordo com o depoimento deles à polícia, o homem teria ouvido errado e acreditado se tratar de uma ofensa, dando início à briga. A esposa foi contatada depois que a polícia não conseguiu localizar o homem e ficou em choque.

De acordo com ela, o marido tinha o hábito de sair à noite, o que resultou em diversas brigas entre eles, mas ela não imaginava que ele tivesse outra mulher. Os dois são pais de um filho pequeno.

Momentos depois, o homem se apresentou à polícia acompanhado da amante e passou direto pela esposa, sem se importar. Imagens do reality show ainda mostram as duas mulheres próximas, aguardando o fim da conversa entre o homem e os policiais. Ainda assim, a mulher se preocupava com o marido. "Não importa o que aconteça, espero que vocês possam desculpá-lo. Nosso filho é muito jovem", disse. O caso provocou revolta nas redes sociais.