Mulher descobre gravidez semanas após perder marido no primeiro dia de lua de mel

Uma jovem de 22 anos, chamada Mari Kuhlman, perdeu o marido, Nate Kuhlman, de 23 anos, no primeiro dia de sua lua de mel em Santa Lúcia, no Caribe. Após uma semana, ela descobriu que estava grávida do falecido companheiro.

O casal havia se casado em 28 de outubro de 2023, em uma cerimônia na Flórida. Após uma noite especial em seu novo apartamento, embarcaram para a viagem. Na manhã seguinte, Nate, que era um nadador experiente e havia praticado esqui aquático desde a infância, decidiu se aventurar logo na manhã seguinte ao casamento, algo acabou dando errado durante a atividade e o homem foi encontrado morto.

Mari enfrentou a tragédia de forma devastadora e, semanas depois da morte de Nate, percebeu que sua menstruação estava atrasada. Inicialmente, atribuiu isso ao intenso luto e à falta de apetite. No entanto, no Dia de Ação de Graças, um teste de gravidez confirmou que ela estava esperando um filho. "Isso tem que ser um milagre", disse ela aos sogros.

"As alegrias da gravidez são tão difíceis de expressar, então não tenho muito a dizer além de que Deus realmente me surpreende e me tira o fôlego com a maneira como ele intencionalmente nos criou, especialmente as mulheres! Poder participar da criação de um ser humano por um ato de amor é realmente um lindo privilégio pelo qual sou eternamente grata ao Senhor", escreveu ela na época nas redes sociais.

Com a descoberta da gravidez, Mari compartilhou a notícia nas redes sociais, expressando sua gratidão a Deus pelo bebê e revelou como a vinda dessa criança trouxe esperança em meio à dor. Em 18 de julho de 2024, Mari deu à luz Raphael Patrick Kuhlman, nome que homenageia o pai.

"Não há palavras que expressem o quanto eu já te amo... Com seu pai, sempre dissemos um ao outro como nosso amor um pelo outro cresce a cada dia", disse Mari.

