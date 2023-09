Após morte coletiva em casamento, noivo se desespera em enterro

Revan e Haneen, noivos do casamento que terminou 113 mortos, no Iraque, após um incêndio atingir o local do evento, estão numa situação psicológica "terrível", segundo a imprensa local. O homem foi visto em prantos durante um enterro coletivo de vítimas da tragédia, e precisou ser amparado por familiares e colegas.

Os enterros coletivos começaram na tarde desta quarta-feira (27) e seguem nesta quinta. De acordo com um porta-voz do Ministério do Interior, nove pessoas foram detidas por envolvimento no incêndio.

Em nota, a Defesa Civil adiantou que "informações preliminares indicam o uso de fogos de artifício durante o casamento, o que provocou um incêndio". Também foi detectada pelas autoridades a presença de painéis pré-fabricados "inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança” na sala de festas.

Parte do teto desabou por causa das chamas e do uso de materiais de construção “altamente inflamáveis e baratos”. O perigo foi agravado pelas “emissões de gases tóxicos vinculadas à combustão dos painéis”.

Foto que circula pelas redes sociais mostra o casal de noivos antes da tragédia (Reprodução / Redes Sociais / Via Portal O Globo)

Os noivos chegaram a ser hospitalizados, mas sobreviveram ao incidente. Além dos mais de cem mortos, outras 150 pessoas ficaram feridas no episódio.