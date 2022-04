Mulher compra pacotes 'esquecidos' dos correios por US$ 1 e acha itens de luxo e celular; veja

A americana Stephanie Grime viralizou na internet abrindo pacotes de correio com produtos não reclamados e que não puderam ser entregues. As informações são do portal G1 Nacional.

Os pacotes de compras podem acabar não sendo entregues pelos correios aos destinatários por várias razões. A influenciadora comprou 100 deles e decidiu abri-los para seus 1,5 milhão de seguidores.

Entre os vários pacotes que adquiriu, Grime encontrou itens de grife que valem US$ 1 e uma variedade de coisas como: vales-presente de US$ 50, cápsulas de café, maquiagem e até câmera e celular.

Como nem tudo são flores, Stephanie também mostra as surpresas dos pacotes que deveria ter deixado sem abrir, porque não contêm nada de interessante.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)