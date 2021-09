Mulher compra pacote de rolinho de pizza, mas descobre ser fezes: ‘Nojento’

Uma mulher chamada Shirley Wright-Johnson queria um pacote de rolinhos de pizza congelados, mas teve uma experiência muito desagradável ao comprar o alimento. Ela contou que, ao abrir o pacote, descobriu que era cocô. O caso aconteceu em Oklahoma (EUA). As informações são do Portal IG.

“Pego um saco de pizza e tem literalmente cocô. Cocô humano, perdão minha linguagem”, disse ela em um vídeo. “Peguei a sacola, senti algo fofo nela e lá estava. Fiquei chateada, fiquei enojada, sinto que fui violada. É simplesmente nojento. Essa é a única palavra que posso usar é nojento e horrível”, completou.

De acordo com a polícia, alguém defecou dentro de um freezer do supermercado em um saco de Pizza Rolls Totino. O homem foi identificado e preso por acusações não relacionadas ao "caso fecal". O acusado também foi pego tirando fotos de mulheres no supermercado, acrescentou a polícia.