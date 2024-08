Mulher cola cartaz em muro de cidade para reencontrar homem que conheceu em ônibus

Uma mulher viralizou na internet após encontrar uma maneira inusitada de reencontrar o "homem perfeito" com quem teve um encontro em um ônibus em Londres, na Inglaterra. Os dois se conheceram em um coletivo da rota N31, que viaja entre Camden Town e Clapham Junction. Eles começaram a conversar, mas não trocaram contatos.

Após esse primeiro encontro, que parecia ter saído de um filme de romance clichê, a mulher ficou determinada a encontrar seu "príncipe encantado" novamente. Para isso, ela elaborou um cartaz com um retrato falado do homem e o prendeu em um muro da capital inglesa. O material acabou sendo replicado nas redes sociais, fazendo com que a mulher viralizasse e dividisse opiniões.

A descrição do cartaz diz: "Cresceu em Camden, levou um tiro no Afeganistão (cicatriz na bochecha esquerda/mandíbula, ficou em coma), trabalha como eletricista, tem uma filha de 7 anos."A mulher de Londres deixou seu e-mail, um desenho do seu rosto e assinou como Sarah, de Berlim.

Cartaz de Sarah (Imagem/Reprodução)

A ação gerou muita repercussão na internet e dividiu a opinião dos internautas. Alguns classificaram a iniciativa como "linda", "romântica" e "fofa", enquanto outros acharam o comportamento "bizarro".

Confira alguns comentários:

"Isso é como o enredo de um filme muito bom, do tipo que me faz desejar que essas coisas acontecessem na minha vida."

"Boa sorte, espero que você encontre a pessoa que está procurando. Parece que ele causou um impacto e deixou uma impressão em você."

"Desculpe, mas esse é um comportamento muito estranho e estou surpreso que tantas pessoas achem isso 'fofo'. Colocar cartazes desenhados à mão no bairro em que esse cara pode morar ou trabalhar com detalhes de seu trabalho, onde ele cresceu, a idade de sua filha E um esboço dele!? Em que nível isso não é assustador?"

"Eu acho essas coisas assustadoras também. Digamos que você teve uma boa e longa conversa de coração para coração com alguém, e vocês não trocaram números ou concluíram sem nenhum plano de se encontrar novamente, então talvez haja um motivo para isso. Alguns encontros são feitos para ser assim. Sim, falo por experiência própria."