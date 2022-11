Mulher alérgica a nozes tem reação rara após fazer sexo desprotegido com o marido

Um caso inusitado de reação alérgica foi publicado na revista médica Annals of Allergy, Asthma & Immunology, que registrou que uma mulher, de Delaware, nos Estados Unidos, teve uma manifestação rara nas partes íntimas após tentar engravidar do marido e fazer sexo desprotegido. Alérgica a nozes, foi constatado que no sêmen do rapaz havia vestígios do alimento, o que resultou em coceira e queimação na vagina da parceira.

Ao relatar que não tinha nenhuma reação quando fazia sexo com camisinha, médicos passaram a explorar se a mulher poderia ter alguma reação rara ao sêmen do parceiro, já que os exames não constataram nenhum sinal de infeccção. Foi assim que a equipe sugeriu que o homem cortasse todos os tipos de nozes da dieta e verificasse se o problema continuava.

A eliminação funcionou e o casal não teve mais nenhum problema ao manter suas relações sexuais desprotegidas.

Outros casos

Apesar de inusitado, esse não foi o único caso de alergia a ser registrado. A australiana Lucy Banks, alérgica a amendoim, teve uma reação inesperada ao ter relações com um homem que havia comido o alimento no início do dia.

"Ele tinha comido amendoim mais cedo naquele dia, e isso foi transferido para mim. Eu não sabia na época que isso era possível. Eu nunca tinha ouvido falar de alérgenos alimentares transmitindo e afetando negativamente os parceiros através da ejaculação antes", disse ela.

Por ser algo raro e com poucos dados registrados, os pesquisadores ainda não sabem como essa alergia é transferida e qual é a quantidade ingerida para que o alergênico seja transportado para o sêmem.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal)