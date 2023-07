Motorista flagra roubo e derruba motocicleta do ladrão; vídeo

Um motorista testemunhou uma tentativa de roubo em uma rua de Guayaquil, no Equador, e decidiu se vingar do criminoso ao lançar seu carro contra a motocicleta do infrator no dia 30 de junho. O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias, mostra o condutor de uma caminhonete derrubando a moto do ladrão pelo menos três vezes antes de o assaltante conseguir escapar.

Nas imagens capturadas por câmeras de segurança, uma mulher estava caminhando pela calçada quando foi abordada por um assaltante em uma moto. O homem entra em confronto com ela para roubar sua bolsa.

No entanto, quando o ladrão estava prestes a fugir em sua motocicleta, um motorista em uma caminhonete branca surge na rua e o atropela, repetindo esse movimento mais duas vezes.

No final, o ladrão larga a bolsa da mulher e vai embora, mas não sem ser perseguido novamente pelo condutor da caminhonete, que retrocede pela rua. Pouco depois, o motorista da caminhonete retorna para verificar como a mulher estava.

Segundo o jornal local El Comercio, o homem foi elogiado nas redes sociais por sua conduta e respondeu que fez o que qualquer outra pessoa teria feito.

"Poderia ter sido minha família; eu queria dar uma lição a ele [o ladrão], não matá-lo", resumiu o motorista.