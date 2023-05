Motorista de caminhão arrasta, atropela e mata frentista após tentar fugir sem pagar

Um frentista de 58 anos, identificado como Odair Loureiro, morreu após ser arrastado e atropelado por um caminhão em um posto de gasolina localizado em Mooca, Zona Leste de São Paulo.

À polícia, testemunhas relataram que a vítima tentou impedir que um motorista, que conduzia um caminhão, fugisse do local sem realizar o pagamento pelo combustível que havia acabado de abastecer, quando foi arrastado e, posteriormente, atropelado.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o condutor acelera e derruba o frentista, que tenta se segurar na porta do caminhão. O frentista foi encontrado morto no final da rua. O condutor fugiu do local.

Dois funcionários do posto foram ouvidos, mas não viram o ocorrido. Não foram encontradas outras testemunhas que pudessem dar mais informações.

O caso foi registrado pelo 56º DP que solicitou perícia no local.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)