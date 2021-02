Motorista erra curva e vai parar em telhado de casa após voar por 38 metros

Um motorista de 25 anos que trafegava por uma rua no estado norte-americano de Iowa perdeu o controle do veículo, um Toyota Corolla, e acabou parando no telhado de uma casa. Israel Hidalgo viaja por uma rodovia a uma velocidade de 115 km/h quando bateu em um morro e literalmente decolou por uma distância de 38 metros.

Ele viajava em uma rodovia por volta das 22h40 a uma velocidade bem acima do limite estabelecido, de 56 km/h, quando perdeu a direção em um cruzamento.

Por sorte, não havia ninguém na casa no momento da "aterrissagem". Mas o barulho feito no "pouso" assustou um vizinho da residência, que saiu para ver o que tinha ocorrido quando se deparou, incrédudo, com o Toyota no telhado da casa.

"Pensei, 'bem, deve ter havido um acidente aqui em algum lugar,' mas não conseguia ver o carro", lembrou Curtis Canfield. "Foi quando olhei para cima e vi o quão longe ele subiu. Tudo o que vi foi o para-choque traseiro e as luzes traseiras, então ele estava bem dentro da casa."

Hidalgo foi hospitalizado e seu estado clínico ainda não foi revelado