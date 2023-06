Moradores denunciam fraude na construção de estrada; asfalto foi levantado como tapete

Vídeo de moradores das aldeias de Karjat e Hast Pokhari, na Índia, expondo a má qualidade da construção de uma estrada está se tornando viral nas redes sociais. No vídeo, os moradores podem ser vistos levantando grandes pedaços de uma estrada de asfalto recém-construída com as próprias mãos, como se fosse um tapete.

De acordo com o The Free Press Journal, um empreiteiro do estado indiano de Maharashtra introduziu uma nova técnica em que um material semelhante a um tapete é colocado diretamente na estrada, cobrindo os buracos, e depois compactado para criar uma superfície lisa. O vídeo dos moradores expondo essa fraude agora se tornou viral.

Os moradores denunciam que a estrada foi construída às pressas, utilizando materiais baratos. Os moradores acusaram o empreiteiro de fraude e de realizar um trabalho de baixa qualidade.

A construção de uma estrada nesta área foi realizada como parte do Esquema de Estradas Rurais do Primeiro-Ministro, com a participação de um empreiteiro. O empreiteiro afirmou ter utilizado tecnologia alemã para a construção da estrada. No entanto, os moradores logo descobriram que essa afirmação era enganosa, pois haviam implementado apenas uma solução improvisada.

Na construção convencional de estradas, é utilizada uma mistura de cascalho, areia e solo compactado para garantir durabilidade. No caso da estrada na Índia, eles espalharam de maneira descuidada a mistura diretamente sobre um material semelhante a um tapete, com pressa para concluir o trabalho.