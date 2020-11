Modelo diz que empresa aérea ameaçou colocá-la para fora por causa de roupa

A modelo e influenciadora Eve J Marie, de 26 anos, disse que se sentiu "completamente humilhada" depois que o pessoal de uma companhia aérea ameaçou colocá-la para fora do avião junto com seu filho de sete anos, por causa de seu traje "revelador". Ela estava em um voo do Texas para Oklahoma, nos Estados Unidos.

Eva contou que a tripulação alegou que seu traje com estampa de leopardo ia contra o código de vestimenta da companhia aérea. A modelo da Playboy argumenta que não havia nada de "obsceno" em suas roupas. “Quando eles ameaçaram me tirar do avião se eu não tivesse uma muda de roupa, eu me senti completamente humilhada, envergonhada e muito ofendida”, disse.

"Então, mesmo sendo uma cliente fiel a eles, eu senti como se as outras mulheres no avião estivessem me julgando com base no meu traje e dizendo que meus seios são muito grandes. Bem, isso é algo que não posso ajudar", desabafou.

A influenciadora disse que apenas um membro da tripulação ofereceu ajuda e avisou a segurança havia sido chamada e planejava tirá-la do assento para avisar de que ela teria que trocar de roupa ou seria retirada do avião. Ela contou que a própria comissária se desculpou pela situação e entregou seu macacão de trabalho para garantir que ela pudesse permanecer a bordo.

"Este voo foi minha escala e o primeiro voo não disse nada, então, se essa era realmente a política, por que não fui informada antes mesmo de embarcar no primeiro voo?", questionou.

"No final, fui forçada a sentar no avião na frente de todos os outros passageiros com o suéter de trabalho dela no meu peito. Esta atendente me aconselhou a entrar em contato com a empresa quando eu pousar", relatou a modelo.