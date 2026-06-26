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Modelo brasileira está entre as vítimas dos terremotos na Venezuela

A morte da ex-moradora de Gama, no Distrito Federal, foi confirmada nesta sexta-feira (26)

Estadão Conteúdo
fonte

Família confirma morte de modelo do DF em terremoto na Venezuela (Foto: thiagobynaeuropa/Instagram)

A modelo brasileira Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, está entre as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24. A morte da ex-moradora de Gama, no Distrito Federal, foi confirmada nesta sexta-feira, 26, pelo irmão dela, Thiago Nogueira, nas redes sociais.

Os dois terremotos que atingiram o norte do país deixaram prédios completamente destruídos. Segundo o governo venezuelano, o número de mortos pelos terremotos chegou a 920 nesta sexta-feira. A ONU informou que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

"Infelizmente está confirmado o falecimento de minha irmã, Vanessa Zacarias da Silva. Com seus 44 anos de idade nos deixou. Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", afirmou o irmão.

Na mesma publicação, ele também disse não querer imaginar a dor e o sofrimento pelos quais a irmã passou. "Só quero lembrar de você e de seu sorriso lindo. Te amo", escreveu Nogueira.

Ao portal g1, o irmão da vítima afirmou também que a modelo havia se mudado de país para viver com o namorado, que é venezuelano. Ele se feriu e está internado. A modelo deixou uma filha.

O Estadão entrou em contato com o Itamaraty e aguarda retorno. Na quinta-feira, 25, o governo federal confirmou as mortes de um homem e de uma mulher brasileiros na Venezuela, mas as identidades não foram informadas.

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