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Ministro da Defesa de Israel diz que ofensiva contra Irã 'vai escalar e se expandir'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que Teerã 'pagará um preço alto'

Estadão Conteúdo
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Imagem meramente ilustrativa do ministro da Defesa, Israel Katz (Reprodução: Twitter/X)

Israel lançou uma nova onda de ataques contra o Irã nesta sexta-feira (27), sinalizando uma intensificação da ofensiva em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que Teerã "pagará um preço alto e crescente por este crime de guerra".

Katz indicou a ampliação das ações militares, declarando que, "apesar dos avisos, os disparos continuam". Ele alertou que "os ataques no Irã vão escalar e se expandir para alvos e áreas adicionais que auxiliam o regime a desenvolver e operar armas contra cidadãos israelenses".

Segundo as Forças Armadas de Israel (IDF), os bombardeios desta sexta-feira atingiram instalações no coração de Teerã. Os alvos estavam associados à produção de mísseis balísticos e outros armamentos. Lançadores e depósitos no oeste do país também foram atacados, visando reduzir a capacidade operacional do Irã.

Ataques retaliatórios iranianos e impacto regional

Do lado iraniano, os ataques retaliatórios persistem. Sirenes voltaram a soar em Israel diante de novos lançamentos de mísseis. O Irã também ampliou ofensivas contra vizinhos árabes do Golfo.

Alertas de ataque foram registrados no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita afirmou ter interceptado projéteis direcionados à capital, Riad. O Kuwait, por sua vez, relatou "danos materiais" em dois portos estratégicos, incluindo uma instalação em desenvolvimento ligada à iniciativa chinesa Cinturão e Rota, indicando risco crescente a infraestruturas críticas na região.

Negociações e presença militar

Em paralelo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que negociações para encerrar o conflito avançam "muito bem". Ele prorrogou para 6 de abril o prazo para que as conversas sejam concluídas. No entanto, Teerã nega participação em tratativas, enquanto Washington reforça sua presença militar na região.

Com informações da Associated Press

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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