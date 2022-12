Mini Bruce Lee: menino de 12 anos impressiona com corpo parecido com o do ator americano; vídeo

Um garoto japonês, de 12 anos, teve os vídeos de treinos viralizados nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas. Para além da rotina de exercícios pesados, Ryusei Imai tem um físico similar ao do ator americano Bruce Lee. A aparência de ‘fisiculturista’ impressiona, mas causa controvérsia, principalmente por se tratar de uma criança. As informações são do Metrópoles.

Atualmente, Ryusei tem quase 500 mil seguidores. Desde um ano de idade, o menino já assistia os filmes do astro com a família e não demorou muito para ser incentivado a entrar no treinar kung fu. A criança mantém uma rotina entre alongamentos, lutas e trabalhos de ganho de força.

VEJA MAIS

O amor pelo ator é tamanho que o jovem constantemente se fantasia de cosplay e vai para eventos. Em entrevista ao Daily Star, Ryusei Imai comentou: “Eu quero ser tão legal quanto o Bruce Lee”, disse. “Quero me mover tão rápido quanto ele”, continuou.

O jovem tem sido alvo de críticas na internet. “Cuidado com essas mãos…”, escreveu uma pessoa nos comentários de uma foto que mostra as mãos do garoto cheias de calos. “Esse menino está bem?”, questionou outra. “Inacreditável”, declarou um terceiro usuário.