'Homem das Cavernas Fit' é desmascarado por usar anabolizantes; entenda

O fisiculturista Brian Johnson, que viralizou na web após afirmar que seguia uma ‘dieta pré-histórica’, na verdade usava anabolizantes. O influencer, que também era conhecido como Liver King (Rei do Fígado), foi desmascarado pela imprensa na última semana. De acordo com a mídia, ele gastava cerca de R$ 57 mil com bomba.

Brian foi exposto depois que vazou na mídia um e-mail onde contava que usa anabolizante. Na mensagem, o influencer diz que malha há 35 anos e que passou a ter dificuldade para manter a forma física depois que completou os 40 anos. Ele teria uma dispesa mensal de US$ 11 mil com anabolizantes, equivalente a R$ 57 mil. Após o vazamento, ele ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O fisiculturista ficou famoso nas redes sociais devido ao hábito de comer fígado bovino cru. No instagram, ele se denomina ‘Homem das Cavernas Moderno’ e também ‘dono do estilo de vida ancestral’. Diariamente, Brian compartilha com os mais de 1,7 milhão de seguidores vários vídeos sobre a dieta inusitada. O influencer afirmava que a rotina de exercícios era a única estratégia para manter a forma física.

Várias vezes, ao longo dos anos, Johnson chegou a negar que usava anabolizantes. Ele até mesmo fazia piadas com acusações do tipo.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)