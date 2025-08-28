Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Milei diz que denúncias de suborno contra sua irmã de farsa e sai mais forte após pedradas

Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou de farsas as denúncias de corrupção que envolvem supostos pagamentos de subornos a sua irmã, Karina Milei. Em um almoço com empresários nesta quinta-feira, 28, o argentino acrescentou que o escândalo teria sido produzido por uma "casta" política que quer prejudicá-lo.

"A novela desta semana é apenas mais um item na longa lista de farsas da casta e, como todas as anteriores, é mais uma mentira", disse. Em seguida, colocou-se à disposição da Justiça argentina. "Estamos à disposição e esperamos que tudo seja esclarecido o mais breve possível", acrescentou.

Apesar disso, ele declarou que os áudios atribuídos ao ex-aliado e ex-membro de seu governo Diego Spagnuolo, que denunciam o esquema, são falsos e que juízes perdem tempo com "truques políticos". "Lamentamos que os juízes percam tempo com truques políticos mais rançosos em vez de se dedicarem a processar crimes", afirmou.

No início do encontro, Milei fez menção ao episódio desta quarta em que foi atacado a pedras, legumes e outros objetos durante um evento eleitoral nos arredores de Buenos Aires. "Ainda tenho reflexos", brincou. Em seguida, afirmou que não se assustava com o episódio e relembrou um episódio da juventude, quando jogava futebol melhor diante da torcida adversária. "Obrigado, Kukas (apelido depreciativo para os kirchneristas), agora vou fazer melhor", provocou.

Durante o discurso, Milei afirmou que a divulgação das gravações de áudio está ligada às campanhas políticas para as eleições de Buenos Aires, em 7 de setembro, e eleições legislativas, em 26 de outubro. "Vamos deixar uma coisa clara: nem as pessoas estão mastigando vidro, nem vamos nos deixar intimidar por essas ações covardes. Isso nos encoraja porque mostra que eles estão com medo, estão desesperados. Eles não estão vindo por Milei, estão vindo pela liberdade de todos os argentinos", afirmou.

É a segunda vez que Milei fala abertamente sobre os áudios atribuídos a Spagnuolo. Nos áudios, o ex-diretor da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência (Andis) diz que o governo cobra propina da indústria farmacêutica para fechar contratos. A maior parte do dinheiro, de 3% a 4%, ficaria com a secretária-geral da Presidência, Karina Milei.

Após os áudios vazarem na imprensa, Spagnuolo foi demitido da diretoria da Andis e um processo foi aberto na Justiça para investigar o caso. O ex-diretor foi alvo de buscas e apreensão na semana passada junto com dois sócios da empresa Suizo Argentina, que atuaria como intermediária na venda de medicamentos ao Estado. As sedes da Andis e da Suizo Argentina também foram alvos da operação.

O presidente havia se mantido em silêncio sobre o caso até esta quarta-feira, apesar de ter aparecido com a irmã em público em um gesto de apoio. Milei quebrou o silêncio em entrevista ao canal de TV C5N, um pouco antes do evento em que foi alvo de pedradas. Ele afirmou que Spagnuolo, que também era seu advogado pessoal, será processado na Justiça.

No discurso desta quinta, Milei responsabilizou a oposição - em especial, os setores mais próximos da ex-presidente Cristina Kirchner - pelo ataque e divulgação dos áudios. "Neste 7 de setembro, o kirchnerismo usará todas as ferramentas disponíveis para distorcer a eleição. Eles cometerão fraudes, farão campanha negativa, tudo", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Argentina

Milei

corrupção

Karina Milei

reação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se encontrará com Xi e Putin em desfile militar na China

28.08.25 20h13

Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump

28.08.25 18h38

Governo Trump solicita apoio de base militar perto de Chicago para operações de imigração

28.08.25 17h18

GUERRA

Tropas israelenses realizam invasão perto de Damasco, na Síria

Israel alvejou a área com ataques aéreos, resultando na morte de pelo menos seis soldados sírios.

28.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda