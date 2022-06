Milagre: homem luta com crocodilo, quebra ossos do braço e sobrevive a ataque

Um homem de 49 anos “nasceu de novo” ao conseguir sobreviver ao ataque de crocodilo no lago turístico de Lawn Hill Gorge, em Queensland, na Austrália. Tudo aconteceu quando Evans nadava água e sentiu “algo pesado” agarrar seu braço. A vítima teve os ossos do braço quebrados e levou 50 pontos, mas passa bem.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal australiano 7News, Evans lutou desesperadamente para ficar vivo. Isso porque, o animal “se atracou” no braço da vítima e o homem precisou agarrar o animal pelo maxilar para se livrar do ataque.

“Agarrei o maxilar superior [do crocodilo] com a mão esquerda, puxei meu braço para fora e agarrei o maxilar inferior. Minhas mãos estavam sendo rasgadas em pedaços porque [os dentes] eram como lâminas de barbear", relatou, acrescentando que sua família foi a maior inspiração para se manter vivo na luta.

Após conseguir se libertar do animal, Evans nadou até a praia antes de conseguir um helicóptero que o resgatasse. "Na mão da mordida, estou com força mínima no momento, mas espero uma recuperação completa", disse, esperançoso.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)