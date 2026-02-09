México suspende exportação de petróleo para Cuba, que interrompe voos pela falta de combustível

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira, 9, que os embarques de petróleo do país para Cuba estão atualmente suspensos, enquanto seu governo busca apoiar o país caribenho sem desencadear represálias de Washington. O México era o maior fornecedor de Cuba depois que os embarques venezuelanos cessaram em dezembro, após um bloqueio dos EUA.

Ainda sim, o México anunciou no domingo o envio a Cuba de dois navios da Marinha com mais de 800 toneladas de alimentos e itens de higiene, enquanto continua avaliando as vias diplomáticas para retomar os suprimentos da commodity.

Autoridades de aviação cubanas alertaram as companhias aéreas de que não há combustível suficiente para reabastecer aviões na ilha, o mais recente passo em suas medidas para racionar energia.

Em paralelo, forças militares dos EUA abordaram um petroleiro sancionado no Oceano Índico após rastrear a embarcação desde o Mar do Caribe, parte de uma operação que visa pressionar a Venezuela, disse o secretário de Defesa Pete Hegseth nesta segunda-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires