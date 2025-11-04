Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

México rejeita decisão do Peru de romper relações diplomáticas

Estadão Conteúdo

A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rejeitou nesta terça-feira a decisão do Peru de romper relações com o México depois que seu governo concedeu asilo diplomático à ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, acusada de rebelião, e considerou a medida "fora de toda proporção".

Diante da escalada das tensões diplomáticas entre os dois países, Sheinbaum defendeu a postura do México sobre o processo que levou à prisão e destituição do ex-presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022). Ela disse que "foi totalmente injusta" a detenção e correspondeu a um "tema político" e uma visão de "muita discriminação por parte do que era a classe política do Peru".

Durante sua conferência matutina, ela indicou que, apesar da decisão de Lima, seu governo manterá as relações comerciais e consulares com o país andino.

(*Fonte: The Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

PERU/MÉXICO/TENSÕES/DIPLOMACIA
Mundo
04.11.25 21h02

