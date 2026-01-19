Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

México monitora movimentos militares dos EUA e aciona alertas após aviso

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) recomendou cautela diante de "atividades militares" no Pacífico, perto do México e da América Central.

Estadão Conteúdo
fonte

Militares norte-americanos perto da fronteira com o México (REUTERS/Delcia Lopez)

O México acompanha com atenção crescente os movimentos militares dos Estados Unidos, e qualquer atividade incomum tem acionado alertas após o ataque à Venezuela, o aumento das pressões contra os cartéis e a intensificação do diálogo bilateral sobre segurança.

Nesta segunda-feira, 19, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, comentou o alerta no Pacífico emitido pelas autoridades de aviação dos EUA e a presença de uma aeronave militar americana em um aeroporto do centro do país, supostamente para transportar autoridades mexicanas para treinamento no país vizinho.

Há três dias, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) recomendou cautela diante de "atividades militares" no Pacífico, perto do México e da América Central. Segundo Sheinbaum, o aviso deixou o país em suspense por "cerca de duas horas", até que o governo recebeu confirmação por escrito de que não houve "nenhum sobrevoo sobre o território nacional".

A presidente afirmou que não houve aviso prévio por parte dos EUA, o que levou ao acionamento das chancelarias e da Secretaria da Defesa Nacional, responsável por autorizar a entrada de aeronaves estrangeiras no país, além de contatos com a embaixada norte-americana. Posteriormente, Washington forneceu as coordenadas dos movimentos, e a Secretaria de Transportes do México informou que não havia "implicações operacionais nem restrições".

Os episódios ocorreram dias após conversa entre Sheinbaum e o presidente dos EUA, Donald Trump, e contatos entre o secretário de Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que defenderam "fazer mais" contra ameaças comuns. Uma nova reunião de segurança está prevista para sexta-feira.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/AMEAÇAS/MÉXICO/ALERTA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TENSÃO

México monitora movimentos militares dos EUA e aciona alertas após aviso

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) recomendou cautela diante de "atividades militares" no Pacífico, perto do México e da América Central.

19.01.26 16h27

Trump culpa Noruega por não vencer Nobel e diz 'não se sentir obrigado a pensar apenas na paz'

19.01.26 12h38

Ofensiva

Israel lança ofensiva de larga escala na Cisjordânia e no sul do Líbano, apesar de cessar-fogo

As autoridades israelenses alegam que os locais também eram usados para “planejar e executar ataques contra tropas das IDF e civis israelenses"

19.01.26 10h07

Dissolução de parlamento

Primeira-ministra do Japão dissolverá Parlamento e promoverá eleições

Sanae assumiu o cargo em outubro de 2025, após ser alçada à liderança do PLD

19.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda