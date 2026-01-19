México monitora movimentos militares dos EUA e aciona alertas após aviso

O México acompanha com atenção crescente os movimentos militares dos Estados Unidos, e qualquer atividade incomum tem acionado alertas após o ataque à Venezuela, o aumento das pressões contra os cartéis e a intensificação do diálogo bilateral sobre segurança.

Nesta segunda-feira, 19, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, comentou o alerta no Pacífico emitido pelas autoridades de aviação dos EUA e a presença de uma aeronave militar americana em um aeroporto do centro do país, supostamente para transportar autoridades mexicanas para treinamento no país vizinho.

Há três dias, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) recomendou cautela diante de "atividades militares" no Pacífico, perto do México e da América Central. Segundo Sheinbaum, o aviso deixou o país em suspense por "cerca de duas horas", até que o governo recebeu confirmação por escrito de que não houve "nenhum sobrevoo sobre o território nacional".

A presidente afirmou que não houve aviso prévio por parte dos EUA, o que levou ao acionamento das chancelarias e da Secretaria da Defesa Nacional, responsável por autorizar a entrada de aeronaves estrangeiras no país, além de contatos com a embaixada norte-americana. Posteriormente, Washington forneceu as coordenadas dos movimentos, e a Secretaria de Transportes do México informou que não havia "implicações operacionais nem restrições".

Os episódios ocorreram dias após conversa entre Sheinbaum e o presidente dos EUA, Donald Trump, e contatos entre o secretário de Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que defenderam "fazer mais" contra ameaças comuns. Uma nova reunião de segurança está prevista para sexta-feira.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.