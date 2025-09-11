México: explosão de caminhão-tanque mata quatro pessoas e fere outras 70 na capital do país

Uma explosão envolvendo um caminhão-tanque deixou quatro pessoas mortas e outras aproximadamente 70 feridas na capital do México. O incidente ocorreu em uma via movimentada da cidade e mobilizou equipes de resgate.

As vítimas foram atendidas por equipes de emergência e levadas para unidades de saúde da região. As autoridades locais acompanham a ocorrência e apuram as circunstâncias do acidente.

Equipes de bombeiros e de socorro atuaram no local para controlar a situação e prestar atendimento às vítimas. Trechos da via foram interditados para os trabalhos de remoção e investigação.

O acidente afetou o tráfego na área e causou preocupação entre moradores. Autoridades orientaram a população a evitar a região enquanto os serviços de emergência atuavam.