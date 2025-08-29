Após falha em avião, Alckmin e comitiva esperam nova aeronave para buscá-los na Colômbia

A aeronave que transportava o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, apresentou falhas em uma das mangueiras semi-hidráulicas durante parada programada para reabastecimento em Cali, na Colômbia. O problema ocorreu na volta da missão oficial ao México e foi informado pela assessoria do MDIC na manhã desta sexta-feira (29).

Também estavam a bordo os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Planejamento, Simone Tebet.

VEJA MAIS

Apesar de a aeronave ter condições de seguir viagem, a Força Aérea Brasileira (FAB) recomendou, por precaução, que a comitiva aguardasse a chegada de outro avião enviado do Brasil para completar o trajeto.

O novo voo partiu da Base Aérea de Brasília às 10h desta sexta-feira para buscar o grupo. A previsão é de pouso na capital federal por volta das 21h. Segundo o MDIC, todos os ocupantes estão bem e em segurança.