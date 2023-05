México eleva nível de alerta após vulcão apresentar sinais de erupção

No México, o nível de alerta para o vulcão Popocatépetl foi elevado pelas autoridades locais, no último domingo (21), após ser identificado o aumento de sua atividade, que pode afetar a aviação e algumas comunidades pelo lançamento de fragmentos.

Um dia depois da suspensão temporária das operações no aeroporto da Cidade do México, que ocorreu devido a queda de cinzas na área, a Defesa Civil anunciou que o nível de alerta passou de "amarelo fase 2 para amarelo fase 3". A fase amarela se trata de um nível abaixo do vermelho, que indica alta periculosidade.

O Popocatépetl fica nos limites dos estados de México, Morelos e Puebla. A capital de Puebla amanheceu coberta por uma camada de "nuvem" cinzenta, no último domingo (21), observou um repórter.

Na nova fase, prevê-se uma "atividade eruptiva de explosividade em baixa intensidade", por isso são esperadas "explosões leves e moderadas que lancem fragmentos no entorno da cratera". Também é previsto chuva de cinzas em comunidades próximas e risco para a aviação nas mais distantes.

A elevação do alerta, que foi recomendado por um comitê científico, obriga autoridades e órgãos de socorro a preparar pessoal, equipamentos de evacuação e abrigos diante de uma eventual emergência.

As autoridades também terão que adotar medidas para evitar danos causados pela queda dos fragmentos jogados pelo vulcão. No momento, dezenas de abrigos já estão sendo organizados em áreas próximas da estrutura geológica.

No sábado, as operações no aeroporto Benito Juárez da Cidade do México e no aeroporto internacional Felipe Ángeles, em Zumpango, foram suspensas temporariamente.

O Popocatépetl é monitorado permanentemente devido ao risco que sua atividade representa para a população que mora em áreas próximas.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)