Mês de agosto começa com fenômeno da Superlua

O mês de agosto inicia e encerra com o fenômeno da superlua, que de acordo com o Professor Doutor Associado da Faculdade de Física da UFPA e coordenador do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia (CICTA) da UFPA, Jorge Castiñeiras, as superluas são, simplesmente, as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano. E para quem quer apreciar o fenômeno, nesta terça-feira (1), terá observação, aberta ao público, na orla da UFPA, em frente ao Espaço de Ensino Mirante do Rio, entre as 19h às 21h.

O Núcleo de Astronomia (NASTRO) da UFPA (que faz parte do CICTA) irá disponibilizar vários telescópios e uma equipe de monitores para a realização da atividade. A observação está condicionada à existência de condições climáticas favoráveis. Se estiver nublado, não será possível a visualização.

O professor Jorge Castiñeiras explica que ao longo do ano, cada lua cheia tem um tamanho e um brilho ligeiramente diferente das outras. Isto acontece porque a trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência e sim uma elipse (que é uma circunferência alongada) e a Terra não fica no centro da elipse e sim em um dos seus focos.

Desta forma, a distância Terra-Lua muda o tempo todo desde o ponto da trajetória da Lua mais distante da Terra, chamado de apogeu (a 405.000 km), até o ponto mais próximo, chamado de perigeu (a 362.000 km). Cada lua cheia do ano acontece num ponto diferente da órbita da Lua, aquelas duas ou três luas cheias consecutivas que acontecem muito próximo do perigeu são chamadas de superluas, as que acontecem próximo do apogeu são chamadas de micro luas.

"Para ter ideia, as superluas chegam a ser por volta de 14% maiores, no céu, do que as micro luas e o brilho chega a ser 30% maior. Como a lua cheia deste 1º de agosto acontece praticamente no perigeu, tanto a lua cheia do mês passado quanto a próxima (que acontecerá ainda no mesmo mês de agosto) também são consideradas superluas. ", explica o professor.

Ronaldo Melo Corrêa, que é bacharel em estatística e faz estudos sobre a lua, explica que a superlua acontece quando a Lua está em sua máxima aproximação da Terra e, ao mesmo tempo, quando, em fase cheia, o lado que sempre vemos está todo iluminado pelo Sol.

Ele destaca que a Lua Azul, a segunda Lua cheia que ocorre no mesmo mês, é um fenômeno causado pela presença de treze lunações em um ano solar. Em uma visão mística, nesse período as pessoas podem acessar portais de comunicação entre dimensões, energias e seres, sendo que esse acesso torna os rituais mais poderosos e com efeitos mais rápidos.

"A lua cheia é uma Lua que representa a Face da Mãe, responsável pelos inícios, proteção, tem o poder de movimentar todas as energias, ela representa a natureza fértil, que gera abundância, amor, frutos, projetos", destaca.

Na Bruxaria, Melo Corrêa explica que é um momento ideal para magia de amor, clarividências, inícios de projetos e mudanças na vida, de conexão com o poder da magia, trazendo fertilidade para todos os projetos e planos.



Serviço:

Nesta terça-feira (1), observação da superlua, aberta ao público, na orla da UFPA, em frente ao Espaço de Ensino Mirante do Rio.

Hora: 19h às 21h.

