O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Merz se encontra com Lula e diz que, na próxima visita, explorará mais Belém

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a reunião do G20 na África do Sul. Detalhes sobre o encontro não foram divulgados. Contudo, o premiê alemão disse em suas redes sociais que foi um bom encontro. O europeu afirmou que busca fortalecer a relação de parceria e amizade entre os países.

Merz, que se fez comentários polêmicos sobre Belém, onde esteve para a COP30, voltou a falar sobre capital do Pará. "Na próxima vez que estiver em Belém, explorarei mais - desde os passos de dança à gastronomia local e à floresta tropical", escreveu.

COP30/BELÉM/ALEMANHA/FRIEDRICH MERZ/FALA/RETORNO
