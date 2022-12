Menino é salvo de ser engolido por hipopótamo selvagem

Uma criança de apenas dois anos foi salva em Uganda, na África, após ser atacada e parcialmente engolida por um hipopótamo selvagem. O caso aconteceu no incício deste mês, no município de Katwe-Kabatoro, perto do Parque Nacional Rainha Vitória, a 800 metros da casa onde mora a família do menino. Na reserva, existem cerca de 6 mil hipopótamos nativos.

De acordo com a rede americana ABC, o menino se chama Iga Paul, e foi salvo Moradores do vilarejo que fizeram o resgate. Um dos animais conseguiu segurar a criança pela cabeça. Um homem jogou pedras no animal, que ficou assustado e largou a criança.

De acordo com a polícia local, o parque é repleto de animais de grande porte, entre eles leões, elefantes, hienas e também hipopótamos, que vivem em abundância na região. "Este é o primeiro tipo de incidente em que um hipopótamo saiu do Lago Edward e atacou uma criança", destacou o comunicado da polícia, para alertar a população que reside em áreas próximas ao habitat de animais selvagens. "[Os animais selvagens] veem os humanos como uma ameaça e qualquer interação pode levá-los a agir de forma estranha ou agressiva".

A criança foi levada para o hospital, onde foi vacinada contra raiva, tratada e liberada.