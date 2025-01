Menino de 8 anos é resgatado após se perder em parque com 40 leões

Um menino de oito anos foi resgatado após se perder em um parque de caça conhecido por abrigar 40 leões no Zimbábue, na África. Tinotenda Pundu desapareceu de sua casa na cidade de Kariba, localizada no norte do país, e percorreu cerca de 22,5 quilômetros até o Parque Nacional de Matusadona, uma área considerada perigosa por sua rica fauna selvagem.

Durante cinco dias, o garoto sobreviveu dormindo em um afloramento rochoso, cercado por leões e elefantes. O menino utilizou conhecimentos aprendidos em sua comunidade para cavar pequenos poços em leitos de rios secos e acessar água potável.

VEJA MAIS

A comunidade local, pertencente ao povo Nyaminyami, organizou um grupo de busca para encontrar Tinotenda. Os moradores tocaram tambores na esperança de que o som o guiasse de volta. Após intensas buscas, o menino foi finalmente localizado, desidratado e exausto. Ele foi atendido por uma equipe médica, recebeu soro para reidratação e agora se recupera bem, em condição estável.

O Parque de Matusadona, que já foi lar da segunda maior população de leões na África, continua abrigando ao menos 40 desses animais.