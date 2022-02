Menino que caiu em poco no Marrocos é resgatado sem vida após 4 dias de escavação

Equipes de resgate do Marrocos conseguiram finalmente alcançar o local onde estava o menino Rayan Awram, de 5 anos, a 32 metros de profundidade, depois de passar quatro dias preso em um poço na cidade de Tamorot, próximo de Chefchaouen, no norte do país. Mas, infelizmente, ele não sobreviveu. A operação foi concluída no último sábado (5). A Casa Real de Marrocos lamentou o trágico acidente, que comoveu todo o país. O rei Mohammed VI telefonou para os pais da criança, Khaled Oram e Wassima Khersheesh, para dar as condolências.

Durante esses quatro dias, as equipes de resgate cavaram um túnel paralelo ao poço em uma trincheira aberta na encosta, com o auxílio de pás para evitar o risco de um deslizamento de terra, e outro túnel horizontal, reforçado por uma tubulação de aço, para conseguir alcançar a criança. Nesse período, Rayan recebeu alimento, água e oxigênio, e foi monitorado por uma câmera.

O resgate foi transmitido ao vivo pela imprensa marroquina. O menino foi retirado do poço na manhã do último sábado e levado por um helicóptero para um hospital perto da região, mas foi constatado que ele havia morrido poucas horas antes de os socorristas conseguirem alcançá-lo.

As primeiras informações repassadas davam conta de que Rayan estava vivo. Mas logo a tragédia foi anunciada. Segundo o comunicado da Casa Real, "a criança morreu devido aos ferimentos sofridos durante a queda”. Nas redes sociais, a hashtag #SaveRayan chegou a ser uma das mais acessadas.