Menino de 7 anos e irmã de 24 morrem em queima de fogos na França

Um menino de 7 anos e sua irmã, de 24, morreram em um acidente durante a queima de fogos de artifício no feriado nacional francês, de 14 de julho, que celebra a queda da Bastilha, marco importante da Revolução Francesa.

O promotor de justiça que investiga o caso, Angers Eric Bouillard, afirmou que os irmãos participavam do festejo junto com outros membros de sua família. Segundo as investigações, os dois estavam a cerca de cinquenta metros do ponto de disparo dos foguetes quando foram atingidos por parte dos fogos. Segundo a última atualização divulgada, sete pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.

A ocorrência foi aberta por homicídio involuntário e determinará as circunstâncias exatas do acidente, ocorrido por volta das 23h (18h em Brasília) perto do estádio da cidade.

O francês Laurent Picard, que participou do show com suas filhas, postou um vídeo no Facebook do que parece ser uma explosão de foguete entre uma pequena multidão que estava atrás de uma cerca, depois gritos e pessoas correndo para todos os lados.

Os fogos de artifício foram mantidos até o fim e, segundo ele, a multidão se dispersou. Segundo o jornal Courrier de l'Ouest, cerca de 70 bombeiros foram enviados ao local.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da coordenadora do núcleo de política, Keila Ferreira)