Concessionária de energia alerta para os cuidados com fogos de artifício e rede elétrica

As festas de Réveillon contam com música, diversão, reunião de familiares e amigos. No entanto, às vezes, uma combinação perigosa acontece no meio das brincadeiras: o manuseio inadequado de fogos de artifícios. Por mais que as festividades de Réveillon tenham sido canceladas em alguns municípios paraenses - por orientação dos órgãos de saúde -, há pessoas que ainda vão soltar os fogos de artifício em comemorações particulares na virada do ano. Por isso, a Equatorial Pará dá dicas de cuidados, principalmente, perto da rede elétrica.

Os explosivos pirotécnicos requerem cuidado no manuseio para evitar acidentes e situações de falta de energia. De acordo com a concessionária de energia Equatorial Pará, o principal risco está no contato dos fogos com a rede elétrica, pois podem acontecer interrupções no fornecimento e acidentes graves com a população. A empresa orienta que caso situações como essas aconteçam, deve-se contatar a Equatorial o mais rápido possível.

Alex Fernandes, executivo da área de segurança da Equatorial Pará, orienta que as pessoas mantenham distância do local do evento acidental em caso de acidente com a rede elétrica. Não tocar e nem tentar retirar qualquer objeto que esteja preso a rede. “Nenhum objeto metálico e/ou condutor de eletricidade deve ser utilizado para afastar a rede. É válido ressaltar que somente os profissionais da Equatorial Energia Pará, estão capacitados para intervir na rede elétrica e que qualquer intervenção indevida pode ocasionar prejuízos ainda maiores”, orienta Alex.

Acidentes com fogos de artifícios são responsáveis por 5 mil acidentes na última década

A beleza das cores e formas dos fogos de artifício é perceptível, no entanto, o uso inadequado pode trazer consequências graves. De acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, estes artefatos foram responsáveis por mais de 5 mil casos de acidentes na última década.

A maior incidência está entre os homens que, segundo o estudo, apontam que eles representam 83% dos casos e 39% do total de internações envolvem crianças e adolescentes de até 19 anos. A Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) categoriza os explosivos pirotécnicos como Classe C, porque possuem poder de detonação maior, e só devem ser manuseados por maiores de 18 anos de idade.

Confira algumas dicas de segurança que a Equatorial Energia Pará listou para evitar acidentes:

- Não soltar os fogos de artifícios próximo à rede elétrica;

- As bombas e fogos devem ser comprados somente em locais autorizados;

- Todo o material deve ter certificado de garantia;

- Nunca deixe os explosivos no bolso;

- Jamais acenda bombas próximo ao rosto;

- Não estoque fogos em sua casa;

- Nunca acenda bombas e rojões na mão;

- Se o foguete falhar não tente acender de novo;

- Solte um foguete por vez e ao ar livre;

- Não acenda os fogos perto da rede elétrica;

- Se ingerir bebida alcoólica, não solte fogos;

- Somente maiores de idade podem soltar fogos de artifício.



Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, as dicas são: isolar o local, não permitir que pessoas se aproximem - principalmente as crianças - e não tocar em fios partidos. A Equatorial solicita que seja acionada imediatamente, por meio da Central de Atendimento no 0800 091 0196.

(Com informações da assessoria de comunicação da Equatorial Energia do Pará)