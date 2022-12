Menino de 5 anos salva a avó de cair de telhado e viraliza nas redes sociais; vídeo

Um menino de cinco anos conseguiu agir rapidamente e evitar que a avó sofresse um acidente doméstico. Câmeras de segurança registraram o momento em que o pequeno evitou a queda da avó de um telhado. As imagens foram vistas milhões de vezes no Douyin, a versão chinesa do TikTok, e, depois, foram parar no Youtube. Com informações da Revista Crescer.

O registro aconteceu no dia 20 de dezembro, quando o garoto e a avó jogavam peteca. Até que, em certo momento, o brinquedo cai em um pequeno telhado, em cima da entrada da casa. A mulher pega uma escada de madeira para tentar resgatar o objeto. Assista:

No entanto, o susto veio quando ela chegou no topo e a escada escorregou e caiu no chão. A avó segura no telhado apenas com as pontas dos dedos, balançando as pernas, em pânico. O menino, rapidamente, tenta pegar a escada, que é pesada e bem mais alta que ele. Ainda assim, ele tenta levantá-la, seguindo instruções de sua avó.

A mulher continua a instruir o neto enquanto ele tenta levantar a escada. Até que ele finalmente consegue, e empurra a escada para perto da avó, que a agarra com as pernas e puxa para mais perto dela.

Depois dos momentos de tensão, se segurando, ela sente alívio e usa a escada para descer. Ela olha os machucados nas mãos, por ter se segurado ao telhado, e agradece ao pequeno por ter evitado que ela caísse e se machucasse de maneira mais grave.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)