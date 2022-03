Menino usa primeiros-socorros para manter a mãe a salvo até a chegada do Samu

Um menino de apenas 11 anos atuou como um verdadeiro herói e ganhou o reconhecimento da equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Botucatu, cidade do interior de São Paulo. No último fim de semana, Giulio Cassio se viu diante de uma situação crítica e agiu com absoluta precisão, como muitos adultos não conseguiriam fazer. Ao se deparar com a mãe desmaiada em casa, ele acionou a equipe e adotou vários procedimentos enquanto aguardava a chegada do socorro. As informações são do portal G1.

A auxiliar de enfermagem Giuliana Paola Martin do Amaral, mãe de Giulio, é diabética e perdeu os sentidos durante uma crise de hipoglicemia. Com uma desenvoltura incomum para a idade dele, o garoto fez todos os procedimentos recomendados nesses casos. O preparo vem da convivência com a doença da mãe, que costuma ter crises hipoglicêmicas.

A primeira providência foi acionar o Serviço Médico. Pelo fato de se tratar de uma criança, os atendentes chegaram a pensar que se tratava de um trote. Diante do pedido das informações básicas feito pelo telefone, como se a mãe respirava e se ela tinha algum problema de saúde, ele repassou todos os dados, o que fez com que a ocorrência fosse registrada e uma viatura fosse encaminhada para o endereço fornecido.

Enquanto esperava a chegada dos socorristas, Giulio fez a coleta de sangue utilizando a tarjeta e o aparelho de verificação da taxa de glicemia. Ao ver que estava muito baixa, ele tomou a iniciativa de desligar a bomba de insulina usada pela mãe para evitar que o medicamento continuasse sendo injetado.

Depois disso, mobilizou os colegas do bairro para que todos apontassem a localização exata da casa dele assim que a ambulância do Samu chegasse à região. E ainda providenciou a colocação de focinheiras nos cães da família, que por serem de grande porte poderiam atacar os socorristas na chegada do Samu.

Todos os procedimentos adotados garantiram o atendimento rápido de Giuliana, que foi medicada e já está recuperada. Ela contou que o filho, aluno do sexto ano do ensino fundamental, é bastante dedicado aos estudos e tem como paixão os carros. Por coincidência, o favorito deles é uma viatura do Samu que ganhou de presente quando tinha apenas dois anos. Apesar de ainda ser uma criança, Giulio diz que quando crescer pretende ajudar a salvar vidas. E quem duvida que ele dará um bom socorrista?