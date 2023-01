Menina indiana renuncia herança milionária para ser 'freira infantil'; entenda

Uma menina indiana de 8 anos abriu mão da herança milionária de sua família para se tornar uma espécie de “freira infantil”. Como integrante da nova ordem religiosa, ela deve abandonar os bens materiais. As informações são do portal Metrópoles.

Devanshi Sanghvi quer se dedicar à fé jainista, uma pequena e antiga religião da Índia que prega não-violência, vegetarianismo e amor por todas as criaturas. Ela é de uma família da cidade de Surat, referência no comércio mundial de pedras preciosas.

Os pais da garota são donos da joalheria Sanghvi and Sons, criada em 1981 e com patrimônio estimado em 5 bilhões de rúpias, o que representa cerca de R$ 320 milhões, segundo o jornal britânico The Guardian.

Nesta semana foi realizada uma festa de quatro dias para comemorar a nova etapa da vida de Devanshi Sanghvi. Apesar da tradição, o jainismo coleciona algumas polêmicas por causa de jejuns extremos adotados por alguns fiéis.

De acordo com uma testemunha ouvida pelo jornal britânico, a ex-herdeira nunca assistiu televisão, filmes ou foi a shoppings e restaurantes.

