Menina de 3 anos viraliza ao brincar com cobra gigantesca; veja

Um vídeo publicado em agosto viralizou nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram uma menina, de aproximadamente 3 anos, brincando com uma cobra gigantesca. Compartilhado no Instagram por um usuário chamado “snake._.world”, a cena impressionou os internautas. As informações são do portal Metrópoles.

No vídeo, a menina veste uma camiseta vermelha, calça e sandálias azuis e está sentada do lado de fora de uma casa. Então, uma enorme píton aparece e segue na direção da criança. Ao invés de sair correndo, a pequena passa a brincar com a serpente.

Nas imagens, ela se deita em cima do enorme corpo da píton e a abraça enquanto sorri. O conforto demonstrado pela criança com a cobra e a tranquilidade de quem grava o vídeo fazem com que pareça que a píton seja um animal de estimação bem treinado. Mesmo assim, pipocaram críticas.

“Para apenas fazer um vídeo, você coloca uma criança em grande perigo”, criticou um internauta. “Uma cobra sempre será uma cobra”, pontuou outra. Não se sabe quando e onde o vídeo foi feito.