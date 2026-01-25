Megatempestade nos EUA: neve e gelo deixam quatro pessoas mortas e milhares sem energia elétrica

Uma megatempestade de neve e gelo que avança pelos Estados Unidos já deixou 230 mil consumidores sem energia elétrica, conforme balanço divulgado neste domingo (25). O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que a intensidade das nevascas e da chuva congelante ameaça cerca de 180 milhões de pessoas, o que representa mais da metade da população norte-americana. Além disso, pelo menos quatro mortes já foram reportadas.

No sábado (24), o Meio-Oeste do país enfrentou uma sensação térmica extrema de até -40°C, nível considerado perigoso por permitir o congelamento da pele em apenas 10 minutos. No estado de Wisconsin, os termômetros marcaram -38°C, a temperatura mais baixa registrada na região em quase 30 anos. O caos climático também impactou o setor aéreo, provocando o cancelamento de aproximadamente 13,4 mil voos em todo o território.

Trump aprova estado de emergência federal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o fenômeno como histórico e aprovou declarações federais de emergência para 12 estados, incluindo Geórgia, Carolina do Norte e Indiana. Por meio de uma publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou que o governo continuará monitorando a situação e manterá contato com os estados atingidos, recomendando que a população busque segurança e proteção contra o frio.

Ao todo, 17 estados e o Distrito de Colúmbia declararam emergência climática, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS). A secretária da pasta, Kristi Noem, ressaltou no sábado que dezenas de milhares de pessoas perderam energia nos estados do Sul, mas assegurou que equipes das concessionárias trabalham no restabelecimento do serviço o mais rápido possível.

Operadoras de energia adotam medidas para evitar apagões

O Departamento de Energia (DOE) emitiu ordens de emergência autorizando o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot) e a operadora PJM Interconnection a acionar recursos específicos de reserva. A medida visa limitar apagões no Texas e na região do meio-Atlântico, permitindo a geração de energia em data centers independentemente de limites impostos por licenças ambientais vigentes.

A concessionária Dominion Energy, que opera na Virgínia e atende o maior conjunto de data centers do mundo, alertou que o acúmulo de gelo previsto pode gerar um dos maiores desafios operacionais já enfrentados pela empresa. Meteorologistas preveem que recordes de frio e sensações térmicas perigosas continuem avançando para as Grandes Planícies até esta segunda-feira (26).

Resumo da Crise Climática

Consumidores sem luz : 230 mil

: 230 mil População ameaçada : 180 milhões

: 180 milhões Mortes reportadas : 4 (até o momento)

: 4 (até o momento) Voos cancelados : 13,4 mil

: 13,4 mil Temperatura recorde : -38°C em Wisconsin

: -38°C em Wisconsin Estados em emergência federal: 12