Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Megatempestade nos EUA: neve e gelo deixam quatro pessoas mortas e milhares sem energia elétrica

Mais de 13 mil voos foram cancelados e metade da população do país está sob alerta devido ao frio histórico que atinge marcas de 40 graus negativos

O Liberal
fonte

Tempestade de inverno nos EUA causa cancelamento de milhares de voos (Reprodução/TV Globo - via g1)

Uma megatempestade de neve e gelo que avança pelos Estados Unidos já deixou 230 mil consumidores sem energia elétrica, conforme balanço divulgado neste domingo (25). O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que a intensidade das nevascas e da chuva congelante ameaça cerca de 180 milhões de pessoas, o que representa mais da metade da população norte-americana. Além disso, pelo menos quatro mortes já foram reportadas.

No sábado (24), o Meio-Oeste do país enfrentou uma sensação térmica extrema de até -40°C, nível considerado perigoso por permitir o congelamento da pele em apenas 10 minutos. No estado de Wisconsin, os termômetros marcaram -38°C, a temperatura mais baixa registrada na região em quase 30 anos. O caos climático também impactou o setor aéreo, provocando o cancelamento de aproximadamente 13,4 mil voos em todo o território.

Trump aprova estado de emergência federal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o fenômeno como histórico e aprovou declarações federais de emergência para 12 estados, incluindo Geórgia, Carolina do Norte e Indiana. Por meio de uma publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou que o governo continuará monitorando a situação e manterá contato com os estados atingidos, recomendando que a população busque segurança e proteção contra o frio.

Ao todo, 17 estados e o Distrito de Colúmbia declararam emergência climática, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS). A secretária da pasta, Kristi Noem, ressaltou no sábado que dezenas de milhares de pessoas perderam energia nos estados do Sul, mas assegurou que equipes das concessionárias trabalham no restabelecimento do serviço o mais rápido possível.

Operadoras de energia adotam medidas para evitar apagões

O Departamento de Energia (DOE) emitiu ordens de emergência autorizando o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot) e a operadora PJM Interconnection a acionar recursos específicos de reserva. A medida visa limitar apagões no Texas e na região do meio-Atlântico, permitindo a geração de energia em data centers independentemente de limites impostos por licenças ambientais vigentes.

A concessionária Dominion Energy, que opera na Virgínia e atende o maior conjunto de data centers do mundo, alertou que o acúmulo de gelo previsto pode gerar um dos maiores desafios operacionais já enfrentados pela empresa. Meteorologistas preveem que recordes de frio e sensações térmicas perigosas continuem avançando para as Grandes Planícies até esta segunda-feira (26).

Resumo da Crise Climática 

  • Consumidores sem luz: 230 mil 
  • População ameaçada: 180 milhões 
  • Mortes reportadas: 4 (até o momento)
  • Voos cancelados: 13,4 mil 
  • Temperatura recorde: -38°C em Wisconsin 
  • Estados em emergência federal: 12
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

megatempestade

eua

frio intenso

mortes

voos cancelados

falta de energia

donald trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

APROPRIAÇÃO

Petróleo venezuelano está chegando às refinarias dos EUA, diz Trump

Trump afirmou que havia retirado 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e estava vendendo parte dele no mercado aberto.

25.01.26 10h48

Trump ameaça tarifar Canadá em 100% se país fizer acordo com China

25.01.26 7h27

Homem morto em Minneapolis era americano e trabalhava como enfermeiro de UTI

24.01.26 21h57

OFF

24.01.26 18h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda