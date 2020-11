Médicos confundem gravidez com virose e mãe dá à luz em casa ao vivo

Com fortes dores no estômago, uma mulher de 32 anos procurou o hospital, foi medicada após receber o diagnóstico de virose e recebeu alta. De volta para casa, descobriu com surpresa que estava em trabalho de parto e deu à luz um bebê em uma transmissão ao vivo no Facebook.

O caso ocorreu no dia 12 de junho, quando Natosha Kramer se dirigiu ao hospital em Middletown, com vômito e fortes contrações.

Já que os médicos não a diagnosticaram corretamente, ela deu à luz a filha Nola em casa, dentro da banheira, e decidiu registrar tudo no Facebook conforme ocorria. "Eu queria a memória do nascimento, independentemente de estar em um hospital ou em minha casa", relatou Kramer.

"O [disque-emergência] 911 no telefone aconselhou meu pai a encontrar uma corda para [cortar] o cordão umbilical. Então, em pânico, ele tentou tirar os cordões do próprio sapato, mas felizmente os paramédicos vieram neste momento", recordou a mãe de primeira viagem.

Mesmo sem acompanhamento médico em todo o procedimento, o parto ocorreu com sucesso e bebê e mãe passam bem. Kramer, entretanto, não conseguiu tirar a certidão de nascimento da criança nem obteve assistência governamental.

O entrave ocorre porque o neném não nasceu em uma instituição hospitalar. "Eles continuam me dizendo que, devido a covid-19, [o processo legal de obter a certidão] pode demorar até um ano, mas realmente não é minha culpa ter dado à luz em casa", lamentou a mãe.